Самолет с российской делегацией и журналистами прилетел в Женеву

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Вечером во вторник, 15 июня, самолет с российской делегацией прилетел в Женеву, где президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. С делегацией в Швейцарию также прибыли журналисты кремлевского пула.

На подлете к Женеве пассажирам самолета объявили, что воздушное судно поставили в зону ожидания для разрешения на посадку. В течение часа самолет задерживался, разворачиваясь над городом, после чего успешно сел в аэропорту.

По предварительным данным, лайнер с российской делегацией задержали из-за прилета в Женеву Джо Байдена, пишет РИА Новости.

Переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. По предварительным данным, Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.