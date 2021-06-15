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Самолет с российской делегацией и журналистами прилетел в Женеву
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Самолет с российской делегацией и журналистами прилетел в Женеву

Анастасия Волоснова

Политика

Вечером во вторник, 15 июня, самолет с российской делегацией прилетел в Женеву, где президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. С делегацией в Швейцарию также прибыли журналисты кремлевского пула.

На подлете к Женеве пассажирам самолета объявили, что воздушное судно поставили в зону ожидания для разрешения на посадку. В течение часа самолет задерживался, разворачиваясь над городом, после чего успешно сел в аэропорту.

По предварительным данным, лайнер с российской делегацией задержали из-за прилета в Женеву Джо Байдена, пишет РИА Новости.

Переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. По предварительным данным, Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.

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