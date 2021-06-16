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Главу Коми Владимира Уйбу госпитализировали с коронавирусом
Фото: youtube.com

Главу Коми Владимира Уйбу госпитализировали с коронавирусом

Юлия Курганова

Общество

Главу Республики Коми Владимира Уйбу госпитализировали с COVID-19 в республиканскую инфекционную больницу. Он повторно прививался в феврале, но «все-таки заболел», сообщил глава региона в видеообращении в среду, 16 июня.

— Записываю свое видеообращение достаточно необычно. Я все-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской. Я привился «Спутником V» в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме, — сказал Уйба в видео, которое опубликовано на странице в соцсети Instagram.

Ранее Владимира Кузьмина госпитализировали с коронавирусом.

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