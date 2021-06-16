Стало известно, кто получает самые большие пенсии в России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Самые большие пенсии в РФ получают чиновники, размер их выплат на 45 процентов больше среднего размера по стране и более чем на треть превышает пенсии по старости.

Так, на начало 2021 года средний размер выплат федеральным государственным служащим составил 22 792,2 рубля, в то время как в среднем по России — 15 744,6 рубля, а по старости — 16 790 рублей.

Средняя пенсия по инвалидности составляет 10 322,2 рубля, по потере кормильца — 10 715,6 рубля, социальная — 9848,1 рубля, пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф и члены их семей получают 13 854,3 рубля.

Отмечается, что обладающие самой большой пенсией чиновники являются малочисленной категорией — их всего 78 тысяч в России, а пенсионеров по старости — 35,7 миллионов человек, по инвалидности — 2 миллиона, получателей социальных выплат — 3,2 миллиона, потерявших кормильца — 1,38 миллиона, пострадавших от катастроф — 475 тысяч, передает издание «Секрет фирмы» со ссылкой на данные Росстата.