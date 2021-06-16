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В Белом доме раскрыли расписание встречи Путина и Байдена
Фото: Whitehouse

В Белом доме раскрыли расписание встречи Путина и Байдена

Юлия Курганова

Политика

Представители Белого дома сообщили расписание встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в среду, 16 июня, в Женеве.

Главы государств встретятся в 13:35 по местному времени (14:35 по московскому времени). До этого они примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Также уточняется, что переговоры в расширенном составе начнутся в 14:55 по местному времени (15:55 по московскому времени). Они будут проводиться в закрытом для СМИ режиме.

Второй раунд встречи с участием делегаций должен состояться в 17:40 по московскому времени, а после встречи с российским лидером Байден планирует провести пресс-конференцию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. По предварительным данным, Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.

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