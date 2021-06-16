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Джо Байден вернется в США сразу после встречи с Владимиром Путиным
Фото: whitehouse

Джо Байден вернется в США сразу после встречи с Владимиром Путиным

Илья Ашуров

Политика

Президент США Джо Байден вернется в Вашингтон сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, переговоры с российским лидером завершат европейское турне Байдена. Об этом стало известно в среду, 16 июня, из опубликованного расписания главы американского государства.

Из него следует, что в 23:00 (6:00 по московскому времени) созывается пул журналистов для освещения приезда Байдена в Вашингтон. При этом точное время прилета неизвестно.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. По предварительным данным, Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.

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