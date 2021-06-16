Мишустин подписал распоряжение о минимальной ставке дивидендов для госкомпаний

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает новые подходы к дивидендной политике компаний с государственным участием. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Новые единые критерии будут действовать после 1 июля 2021 года.

Согласно новым правилам, государственные компании обязаны направлять на дивиденды не менее половины скорректированной чистой прибыли.

— Раньше дивиденды госкомпаний в России чаще всего определялись исходя из нескорректированной прибыли. Однако сегодня такой подход всё реже встречается в мировой практике, поэтому от него решили отказаться, — говорится в сообщении.

Предполагается, что новый порядок позволит прогнозировать поступления в казну и поможет повысить прозрачность дивидендной политики.