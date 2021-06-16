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Столичный пенсионер лишился иномарки за 5 миллионов рублей
Фото: Pixabay

Столичный пенсионер лишился иномарки за 5 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Николоямский переулокКарта всех событий

Пожилой житель столицы заявил, что у него похитили дорогостоящую иномарку. Об этом в среду, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам пострадавшего, он припарковал новый автомобиль 2020 года выпуска рядом со своим домом в Николоямском переулке и уехал на отдых. Вернувшись, пенсионер обнаружил, что машины на месте уже нет.

По словам мужчины, ему нанесен материальный ущерб на пять миллионов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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