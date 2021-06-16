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Байден в течение минуты не выходил из машины перед началом переговоров в Женеве
Фото: whitehouse

Байден в течение минуты не выходил из машины перед началом переговоров в Женеве

Полина Долганова

Политика

Президент США Джо Байден более минуты ждал выхода в припаркованном лимузине, перед тем как выйти и отправиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным на виллу Ла Гранж в Женеве. Видео опубликовало агентство РИА Новости.

На кадрах видно, как президент Швейцарии Ги Пармелен стоял в нескольких метрах от машины с американским лидером и ждал, пока тот выйдет.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером проходят в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

Ранее Пармелен поблагодарил всех причастных к организации саммита в Женеве.

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