Завершилась расширенная двусторонняя встреча делегаций России и США в Женеве

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Расширенная двусторонняя встреча американской и российской делегаций в Женеве завершилась. Об этом стало известно в среду, 16 июня.

Уточняется, что состоялась лишь одна встреча без разделения на две части. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена продлился 4,5 часа.

Вскоре главы стран устроят раздельные пресс-конференции. Первым, как ожидается, выступит Путин, сообщает агентство Bloomberg.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. В ходе беседы президентов сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Саммит проходит на вилле Ла Гранж в Женеве.