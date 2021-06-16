Юрист назвал меры главного санитарного врача Москвы законными и своевременными

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Меры по вакцинации, принятые главным санитарным врачом Москвы, законны и своевременны. Об этом заявил председатель Общественного совета при МВД, доктор юридических наук Анатолий Кучерена в среду, 16 июня.

— В первую очередь, каждый из нас должен осознавать, что его права не должны ущемлять права других граждан, а тем более создавать угрозу их жизни и здоровью. И конечно, люди, которые работают в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан с контактами с большим количеством людей, и они не должны им навредить, — рассказал юрист.

Кучерена добавил, что решение главного врача направлено на то, чтобы компании стимулировали работников прививаться от коронавируса. Сотрудники сферы торговли и услуг, отказывающиеся вакцинироваться, могут по решению работодателя быть отстранены от работы без сохранения зарплаты согласно закону от 1999 года, приводит слова юриста агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.