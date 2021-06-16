Путин: Байден согласился с необходимостью выполнять Минские соглашения

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент США Джо Байден согласился с тем, что Минские соглашения должны лежать в основе урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в среду, 16 июня, на пресс-конференции после переговоров с американским лидером.

По словам Путина, он обсудил с Байденом ситуацию на востоке Украины, однако не может подробно рассказать о деталях разговора.

— Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения, — приводит РИА Новости слова Путина.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. В ходе беседы президентов сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Саммит проходит на вилле Ла Гранж в Женеве.