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Путин заявил, что встреча с Байденом прошла хорошо
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Путин заявил, что встреча с Байденом прошла хорошо

Анастасия Волоснова

Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом США Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. С соответствующим заявлением российский лидер выступил после в среду, 16 июня, на пресс-конференции после встречи с американским президентом.

Переговоры Путина и Байдена в узком и расширенном составе продлились 4,5 часа.

— Хорошо, — приводит РИА Новости ответ Путина на вопрос журналистов о том, как прошла встреча.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. В ходе беседы президентов сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Саммит проходит на вилле Ла Гранж в Женеве.

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