Путин заявил, что встреча с Байденом прошла хорошо

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом США Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. С соответствующим заявлением российский лидер выступил после в среду, 16 июня, на пресс-конференции после встречи с американским президентом.

Переговоры Путина и Байдена в узком и расширенном составе продлились 4,5 часа.

— Хорошо, — приводит РИА Новости ответ Путина на вопрос журналистов о том, как прошла встреча.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. В ходе беседы президентов сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Саммит проходит на вилле Ла Гранж в Женеве.