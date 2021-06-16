Путин заявил, что РФ и США вместе смогли бы решить любую проблему

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет ни одной проблемы, которую Россия и США не смогли бы решить вместе. С соответствующим заявлением российский лидер выступил в среду, 16 июня, на пресс-конференции после встречи с американским президентом.

Путин ответил на вопрос про обвинение России со стороны США в милитаризации Арктики, отметив, что нет ни одной проблемы, которую не могли бы решить вместе американская и российская стороны.

— Если мы все вместе — заинтересованные страны в том числе, а может быть, и прежде всего страны — члены Северного совета — будем работать над решением всех этих вопросов... Я просто не сомневаюсь — мы найдем все решения, все развязки, — приводит РИА Новости слова Путина.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Саммит проходил на вилле Ла Гранж в Женеве.