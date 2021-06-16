Путин заявил, что США потеряли не меньше России от введения санкций

Фото: Минобороны РФ

После введения американской стороной ограничений против России в сфере экономики и торговли США потеряли не меньше, чем РФ. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в среду, 16 июня, на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом.

Российский лидер отметил, что развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами зависит от США, так как именно американская сторона вводит санкции против России.

— Я думаю, что после введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообменов Соединенные Штаты потеряли не меньше, чем Россия, — приводит РИА Новости слова Путина.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. В ходе беседы президентов сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.