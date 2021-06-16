Путин поделился мнением о движении Black Lives Matter

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал появление в США движения Black Lives Matter. Своим мнением российский лидер поделился в среду, 16 июня, на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом.

Путин отметил, что Россия сочувствует народу США, однако не допустит, чтобы подобное произошло на ее территории.

— Я сейчас не буду это комментировать. Просто хочу сказать, что вот то, что мы видели погромы, то, что мы видели нарушение закона, и так далее, и так далее. Мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории, — приводит РИА Новости слова российского лидера.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. В ходе беседы президентов сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.