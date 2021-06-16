Путин назвал Байдена взвешенным и конструктивным собеседником

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден является конструктивным и взвешенным собеседником. С соответствующим заявлением российский лидер выступил в среду, 16 июня, на пресс-конференции после встречи с американским президентом в Женеве.

Президент РФ подчеркнул, что на встрече ему удалось говорить с Байденом на одном языке.

— Это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет. Мы защищаем интересы наших стран, народов, и эти отношения прежде всего носят прагматический характер, — пояснил Путин.

По словам президента РФ, его ожидания от поведения американского лидера оправдались. Он добавил, что увидел в Байдене опытного человека.

— Если бы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, — я могу сказать, что (он — прим. «ВМ») очень конструктивный, взвешенный человек. Как я и ожидал, очень опытный. Это сразу видно, — уточнил Путин.

Он добавил, что во время переговоров Байден рассказывал о своей семье. По мнению Путина, это указывает на качество моральных ценностей американского лидера, пишет РИА Новости.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. В ходе беседы президентов сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.