Диетолог рассказала о простом способе снижения холестерина

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Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева объяснила, как снизить уровень холестерина и сохранить молодость.

По ее словам, есть два типа холестерина – плохой и хороший – с низкой и высокой степенью плотности. Специалист пояснила, что жиры, принимающие участие в функциональной работе организма, имеют особенную значимость.

— В данном случае важно следить за состоянием крови. Это поможет определить, нет ли нарушений жирового обмена, — отметила Маргарита Королева.

Для того, чтобы предупредить заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, нужно обеспечить профилактику ненужных проблем, например, ишемической болезни сердца. Диетолог уверена, что нельзя вообще исключать жиры из рациона, так как они составляют важную часть питания. При различных нарушениях обмена веществ в составе крови растет уровень липидов низкой плотности. Это становится риском для сердечно-сосудистой системы.

— Причиной заболеваний, как правило, становится увеличение в составе питания простых углеводов, продуктов, содержащих высокий гликемический индекс или жиры в сочетании с углеводами, сахаром или с солью, — пояснила Маргарита Королева.

Она добавила, что рацион питания по большей части определяет состояние здоровья сосудов в организме, сердечно-сосудистой системы и продолжительности жизни в целом. По словам специалиста, при этом нужно учитывать тот факт, что нарушение липидного обмена может достаться по наследству, отмечает Nation News.