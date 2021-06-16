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Путин: Две ядерные державы встретились, чтобы сделать мир надежным и безопасным
Фото: Администрация президента РФ

Путин: Две ядерные державы встретились, чтобы сделать мир надежным и безопасным

Анастасия Волоснова

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что во время саммита две ядерные державы встречаются, чтобы сделать этот мир надежным и безопасным. С соответствующим заявлением российский лидер выступил в среду, 16 июня, на пресс-конференции после встречи с американским президентом в Женеве.

Подобными словами Путин ответил на вопрос журналиста о том, как можно было бы объяснить важность переговоров девятилетней девочке.

— Ответить очень просто. Надо посмотреть вокруг себя и сказать: видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты, — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что на встрече президенты обсуждали ограничение «страшного» оружия, вопросы о защите природы, предотвращении засух и наводнений. Он добавил, что политики во время переговоров говорят о проблемах в области здравоохранения и продовольствия, пишет РИА Новости.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. В ходе беседы президентов сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

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