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Назван главный герой матча Россия — Финляндия на Евро-2020
Фото: twitter/teamrussia

Назван главный герой матча Россия — Финляндия на Евро-2020

Рафаэль Залян

Общество

Ставка главного тренера российской сборной Станислава Черчесова на Головина и Миранчука оказалась удачной и привела команду к победе и первому голу в рамках турнира Евро-2020. Об этом сообщил в беседе с «Вечерней Москвой» футбольный эксперт Павел Андреев.

По его словам, главный тренер России по футболу уже давно хотел совместить на поле Миранчука и Головина, так как оба игрока способны показывать «нестандартные трюки».

— Относительно недавно Черчесов даже не давал Миранчуку возможности проявить себя, — прокомментировал Андреев, — особенно на старте. Что удивительно, Алексей в этом год ни разу не провел полного матча за сборную. Он только единожды выходил в основном составе до встречи с финнами — против сборной Польши в контрольном матче перед Евро.

Эксперт отметил, что Миранчук — главный герой прошедшего матча:

— И дело даже не в том, что полузащитник забил красивый гол, а в моментах, которые он создавал. Миранчук оказался самым креативным игроком сборной, который не побоялся применять новые тактики ведения игры, тем самым став главным страхом и опасностью для финнов.

Отметил собеседник «ВМ» также игру Александра Головина. Он, по словам специалиста, стал вторым на поле ключевым игроком, благодаря которому победа российской сборной в матче против Финляндии состоялась.

Матч второго тура группы В против сборной Финляндии проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 1:0 в пользу российской команды. Единственный гол в ворота соперников на 45-й минуте оформил Алексей Миранчук.

Сейчас в активе России три очка. Такое же количество баллов набрали сборные Бельгии и Финляндии. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с датчанами 21 июня в Копенгагене.

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