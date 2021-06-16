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Сборная России поблагодарила Бузову после победы над Финляндией на Евро-2020
Фото: Twitter/TeamRussia

Сборная России поблагодарила Бузову после победы над Финляндией на Евро-2020

Иван Юминов

Спорт

Сборная России поблагодарила певицу Ольгу Бузову за совет, который она ранее адресовала команде, после победы над Финляндией в рамках чемпионата Европы по футболу.

— Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга, — отметила команда в Twitter.

Ранее сообщалось, что Бузова появилась в эфире программы канала «Матч ТВ» в преддверии игры сборной. Она посоветовала игрокам «кайфовать и ничего не бояться».

— Футболистам стоит собраться и идти в атаку, — добавила исполнительница.

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