Сборная России поблагодарила Бузову после победы над Финляндией на Евро-2020
Сборная России поблагодарила певицу Ольгу Бузову за совет, который она ранее адресовала команде, после победы над Финляндией в рамках чемпионата Европы по футболу.
— Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга, — отметила команда в Twitter.
Ранее сообщалось, что Бузова появилась в эфире программы канала «Матч ТВ» в преддверии игры сборной. Она посоветовала игрокам «кайфовать и ничего не бояться».
— Футболистам стоит собраться и идти в атаку, — добавила исполнительница.
Шли вперёд, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга 🤝#ФинляндияРоссия pic.twitter.com/0qi6e0mOjp— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
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