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Участник советской «Лунной программы» рассказал о важности выбора профессии
Фото: Владислав Ларкин / CC BY-SA 4.0

Участник советской «Лунной программы» рассказал о важности выбора профессии

Елена Фролова

Общество

За каждым успешным стартом всегда находится множество бессонных ночей. Россия давно славится развитой космической отраслью. И заняты в этой области не только космонавты, но также инженеры, ученые, технологи и представители десятков других специальностей.

Ученый, ныне советник генерального директора АО «ЦЭНКИ» («Космодромы России») Владимир Климов, принимал участие в создании стартового комплекса для ракетно-космической системы Н1-Л3 по проекту советской «Лунной программы».

Изначально планировалось, что комплекс будет предназначен для использования в «Лунной программе». Но эти планы не были осуществлены. Помимо этого, Владимир Климов находился среди разработчиков стартового комплекса для советского многоразового космического корабля «Энергия — Буран». Его создание во всем мире считали невозможным.

За вклад и выдающиеся достижения в области космической техники ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда в 1991 году. Помимо этого, он имеет орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени и множество других медалей. С профессией Владимир Климов определился еще в школьные годы. Он решил стать инженером-механиком, отмечает телеканал 360.

— В то время было принято спрашивать у старшеклассников: «Кем ты хочешь быть?» И у меня на этот счет было совершенно определенное решение. Поэтому после окончания школы сдал экзамены, поступил в МАИ и с удовольствием продолжал там учиться, ни разу не усомнившись в том, что я не совершил ошибку, — подчеркнул Владимир Климов.

Его первый рабочий день состоялся во время практики.

— В результате мне довелось пройти ряд достаточно серьезных работ, имеющих свою важность и нужность. Самое главное, что они все сделали меня удовлетворенным. Это не потраченные годы, не потраченное зря время, — подчеркнул Владимир Климов.

Он также посоветовал ребятам, которые в настоящее время определяются с будущей профессией, прислушиваться к своей интуиции, чтобы понять, чем именно им хочется заниматься в будущем.

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