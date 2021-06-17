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Студенту в Екатеринбурге снизили оценку на защите диплома из-за цвета волос
Фото: youtube.com

Студенту в Екатеринбурге снизили оценку на защите диплома из-за цвета волос

Юлия Курганова

Общество

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проведет служебное расследование в связи с инцидентом, произошедшим в политехническом колледже, где студенту поставили оценку «хорошо» на защите диплома и отчитали его за внешний вид: зеленый цвет волос, серьги и не деловую одежду.

— Исполняющий обязанности директора уже вызван в министерство. В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что результаты работы студента могут пересмотреть, потому что на аттестационных мероприятиях преподаватели обязаны оценивать только знания учащихся, передает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где во время оглашения результатов экзамена два преподавателя мотивировали поставленную студенту «четверку» тем, что хорошую защиту испортили зеленые волосы и непрезентабельный внешний вид. «Дресс-код надо соблюдать», — говорит одна из женщин. В ответ молодой человек пытается объяснить, что недавно переехал и вся одежда осталась в другом городе.

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