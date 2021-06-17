Эксперт предупредил россиян об обмане с «бесплатными» медобследованиями

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Предложения по телефону пройти «бесплатные» обследования без объяснения подробностей часто поступают от сомнительных медицинских центров и «клиник-однодневок». Как правило, названия акции или клиники схожи с названиями государственных программ и сервисов, но таковыми на самом деле не являются. Об этом сообщил управляющий директор медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Александр Ориновский.

— Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты, под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной. Иногда ставят ложные или даже несуществующие диагнозы, с целью назначить дорогостоящие лечение, — рассказал он.

Эксперт посоветовал записать название клиники, из которой поступил такой звонок, и проверить, существует ли она и ее врачи на крупных сайтах с отзывами о специалистах, а также прочитать мнения других пациентов об этом учреждении, сообщает агентство «Прайм».