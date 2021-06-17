Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт предупредил россиян об обмане с «бесплатными» медобследованиями
Фото: pexels.com/pixabay.com

Эксперт предупредил россиян об обмане с «бесплатными» медобследованиями

Юлия Курганова

Общество

Предложения по телефону пройти «бесплатные» обследования без объяснения подробностей часто поступают от сомнительных медицинских центров и «клиник-однодневок». Как правило, названия акции или клиники схожи с названиями государственных программ и сервисов, но таковыми на самом деле не являются. Об этом сообщил управляющий директор медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Александр Ориновский.

— Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты, под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной. Иногда ставят ложные или даже несуществующие диагнозы, с целью назначить дорогостоящие лечение, — рассказал он.

Эксперт посоветовал записать название клиники, из которой поступил такой звонок, и проверить, существует ли она и ее врачи на крупных сайтах с отзывами о специалистах, а также прочитать мнения других пациентов об этом учреждении, сообщает агентство «Прайм».

Читайте также:
бесплатноэкспертобман
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте