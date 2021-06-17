Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели на Сахалине

26 июня 2020 года.Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, образования и здравоохранения ввели в Сахалинской области. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

Она вынесла официальное постановление о проведении противоэпидемических мероприятий.

— В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, — сказала представитель федеральной службы.

Так, в обязательном порядке должны будут вакцинироваться работники образования и здравоохранения, представители сферы социальной защиты и социального обслуживания, работники коммунального хозяйства, сотрудники салонов красоты, работники предприятий по оказанию бытовых услуг и многие другие.

Постановление вступает в силу с понедельника, 21 июня, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.