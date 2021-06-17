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Городские службы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Городские службы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной

Полина Долганова

Город
шлюзовая набережная дом 18Карта всех событий

Городские службы Москвы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной в районе дома №18. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в Telegram-канале Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Напомним, провал асфальта произошел в центре Москвы в среду, 16 июня. Восстановлением дороги занималась специальная ремонтно-восстановительная бригада. Движение на этом участке осуществлялось по крайним полосам в обоих направлениях.

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