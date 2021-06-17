Городские службы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной

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шлюзовая набережная дом 18 Карта всех событий

Городские службы Москвы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной в районе дома №18. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в Telegram-канале Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Напомним, провал асфальта произошел в центре Москвы в среду, 16 июня. Восстановлением дороги занималась специальная ремонтно-восстановительная бригада. Движение на этом участке осуществлялось по крайним полосам в обоих направлениях.