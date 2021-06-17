Подмосковным руководителям предложили инструкцию по вакцинации сотрудников

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Обязательную вакцинацию для граждан, чей род деятельности связан со сферой услуг, ввели в Московской области. Для удобства в регионе разработан специальный прививочный алгоритм. О нем сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

— Нами продуман и проработан алгоритм, согласно которому мы предлагаем действовать работодателям. Так они смогут обеспечить масштабную вакцинацию и привить от коронавируса 60 процентов своих сотрудников, — пояснил эксперт.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что почти каждый человек и руководитель в области получит письма о вакцинации. К примеру, соответствующую информацию получат граждане в структурах организаций и предприятий, перечисленных в постановлении главного санитарного врача. Уточняется, что в регионе таких людей будет немногим более миллиона человек.

По словам Вячеслава Духина, целевым значением для прохождения обязательной вакцинации в Подмосковье станет цифра 670 тысяч человек. Из этого числа, 150 тысяч – юридические лица и индивидуальные предприниматели. Помимо этого, прививку от COVID-19 должны будут сделать работники сфер образования, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и так далее.

Руководителям предприятий необходимо будет предоставлять данные о сотрудниках, прошедших вакцинацию, с помощью портала государственных услуг. Подобным образом уже проводилась работа со сведениями в 2020 году, когда большинство работников были переведены на удаленку.

В информационной системе планируется создать перечень тех, кто получил вакцину, отмечает телеканал 360. В свою очередь, начальникам нужно будет издать приказ о необходимости прохождения вакцинации. Потом они должны указать численность сотрудников по состоянию на 1 июня. Далее необходимо выбрать ближайший центр вакцинации. Декларация со сведениями о привитых гражданах будет направляться на сайт госуслуг Подмосковья раз в неделю.

Помимо этого, региональное Министерство здравоохранение готово организовать выездную процедуру вакцинации в те организации, где численность работников превышает 50 человек.