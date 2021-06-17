Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Моргенштерн подал в суд из-за запрета на въезд на Украину
Фото: instagram/morgen_shtern

Моргенштерн подал в суд из-за запрета на въезд на Украину

Анастасия Волоснова

Общество

Рэпер Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, подал в суд на Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием исключить его из списка лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится на сайте Окружного административного суда города Киева в четверг, 17 июня.

Минкульт Украины в апреле 2021 года внес музыканта в список нежелательных лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, так как пропагандируют жестокость и насилие.

Моргенштерн просит суд признать противоправными действия СБУ по решению внести его в список нежелательных лиц, а также не признавать действительным обновленный перечень Минкульта.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по иску российского исполнителя.

Читайте также:
МоргенштернУкраинаартист
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте