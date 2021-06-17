Моргенштерн подал в суд из-за запрета на въезд на Украину

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Рэпер Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, подал в суд на Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием исключить его из списка лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится на сайте Окружного административного суда города Киева в четверг, 17 июня.

Минкульт Украины в апреле 2021 года внес музыканта в список нежелательных лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, так как пропагандируют жестокость и насилие.

Моргенштерн просит суд признать противоправными действия СБУ по решению внести его в список нежелательных лиц, а также не признавать действительным обновленный перечень Минкульта.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по иску российского исполнителя.