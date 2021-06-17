Стилист дал три совета, как бюджетно стать королевой бала на выпускном

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Стилист Руслан Громов дал три совета, как всего за несколько тысяч рублей превратиться в королеву бала на выпускном и не отстать от трендов.

Так, девушкам пригодится пиджак-оверсайз, который можно бесплатно одолжить у брата или отца. Главное, чтобы он сидел как платье-пиджак с отдельным акцентом на плечах и талии.

Дополнить такой образ можно с помощью пояса или ремня. В качестве финальных штрихов — черные стрелки на веках и красная помада.

Второй образ Громов подобрал для любительниц классики. Им стоит надеть платье-футляр и туфли-лодочки. Этот вневременной «лук» также украсят стрелки на глазах и красный цвет губ.

Свободолюбивым дамам по душе должны прийтись комбинезоны. По словам стилиста, они вновь вернулись в моду и являются актуальными. Кроме того, этот предмет одежды можно приобрести не дороже трех тысяч рублей, отмечает Пятый канал.