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Стилист дал три совета, как бюджетно стать королевой бала на выпускном
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Стилист дал три совета, как бюджетно стать королевой бала на выпускном

Иван Юминов

Общество

Стилист Руслан Громов дал три совета, как всего за несколько тысяч рублей превратиться в королеву бала на выпускном и не отстать от трендов.

Так, девушкам пригодится пиджак-оверсайз, который можно бесплатно одолжить у брата или отца. Главное, чтобы он сидел как платье-пиджак с отдельным акцентом на плечах и талии.

Дополнить такой образ можно с помощью пояса или ремня. В качестве финальных штрихов — черные стрелки на веках и красная помада.

Второй образ Громов подобрал для любительниц классики. Им стоит надеть платье-футляр и туфли-лодочки. Этот вневременной «лук» также украсят стрелки на глазах и красный цвет губ.

Свободолюбивым дамам по душе должны прийтись комбинезоны. По словам стилиста, они вновь вернулись в моду и являются актуальными. Кроме того, этот предмет одежды можно приобрести не дороже трех тысяч рублей, отмечает Пятый канал.

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