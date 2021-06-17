Виртуальная прогулка по посольству Бразилии появилась на портале «Узнай Москву»

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Виртуальный тур по особняку, где располагается посольство Бразилии, стал доступен на портале «Узнай Москву». Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия в четверг, 17 июня.

— Во время масштабной реставрации специалистам удалось бережно привести в порядок все исторические элементы фасадов и восстановить художественную отделку парадной зоны интерьеров дома, — рассказал глава ведомства Алексей Емельянов о недавно проведенных работах в особняке.

Пользователи смогут изучить элементы убранства дома, а также внутренний дворик и сад, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.