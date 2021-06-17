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Виртуальная прогулка по посольству Бразилии появилась на портале «Узнай Москву»
Фото: Pexels

Виртуальная прогулка по посольству Бразилии появилась на портале «Узнай Москву»

Иван Юминов

Город

Виртуальный тур по особняку, где располагается посольство Бразилии, стал доступен на портале «Узнай Москву». Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия в четверг, 17 июня.

— Во время масштабной реставрации специалистам удалось бережно привести в порядок все исторические элементы фасадов и восстановить художественную отделку парадной зоны интерьеров дома, — рассказал глава ведомства Алексей Емельянов о недавно проведенных работах в особняке.

Пользователи смогут изучить элементы убранства дома, а также внутренний дворик и сад, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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