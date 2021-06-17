Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» поступит в оборот через полторы недели

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут выпускать в оборот через полторы недели. Об этом в четверг, 17 июня, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он уточнил, что «Спутник Лайт» будут использовать в том числе для ревакцинации граждан РФ.

— Через 1,5 недели «Спутник Лайт» выйдет с контроля, в оборот, — уточнил Мурашко.

По его словам, в настоящее время специалисты готовят рекомендации по ревакцинации россиян от коронавируса, пишет РИА Новости.