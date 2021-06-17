Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» поступит в оборот через полторы недели
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» поступит в оборот через полторы недели

Анастасия Волоснова

Общество

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут выпускать в оборот через полторы недели. Об этом в четверг, 17 июня, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он уточнил, что «Спутник Лайт» будут использовать в том числе для ревакцинации граждан РФ.

— Через 1,5 недели «Спутник Лайт» выйдет с контроля, в оборот, — уточнил Мурашко.

По его словам, в настоящее время специалисты готовят рекомендации по ревакцинации россиян от коронавируса, пишет РИА Новости.

Читайте также:
Михаил Мурашкокоронавируспандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте