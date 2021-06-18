Более 250 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 18 июня, российским школьникам предстоит сдавать Единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам (письменная часть).

Как рассказали в Рособрнадзоре, сдавать ЕГЭ по биологии решили около 149 тысяч человек, в том числе более 127 тысяч – выпускники текущего года. Иностранные языки выбрали почти 102 тысячи человек (более 90 тысяч — выпускники текущего года).

На ЕГЭ по биологии требуется за три часа 55 минут выполнить 28 заданий, разделенных на две части. Минимальный балл — 36. Результаты экзамена станут известны не позднее 5 июля.

Письменная часть ЕГЭ по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов и 40 заданий, по китайскому языку – 29 заданий. Выполнить их школьникам предстоит за четыре часа. Минимальный балл — 22. Результаты экзамена станут известны не позднее 7 июля.

Желающие также могут сдавать устный ЕГЭ по иностранному языку, он пройдет 21 и 22 июня, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее психолог Полина Заргарова объяснила, почему важно участвовать в подготовке детей к ЕГЭ и как сделать это, не навредив им.