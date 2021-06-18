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Россиянам рассказали, когда невыгодно идти в отпуск
Фото: Pexels

Россиянам рассказали, когда невыгодно идти в отпуск

Анастасия Колоскова

Общество

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова рассказала, когда лучше всего брать оплачиваемый отпуск и назвала месяцы, когда это делать невыгодно.

По ее словам, оптимальным для отпуска станет период, когда все пять дней недели являются рабочими, а вот отдыхать в месяце с большим количеством праздников финансово нецелесообразно. К последним относятся январь и май.

Невыгодно брать отпуск и в феврале, так как это самый непродолжительный месяц. Для примера, в этом году в нем было лишь 19 рабочих дней.

Кроме того, специалист обратила внимание, что не стоит отправляться в отпуск накануне увольнения. Это решение имеет лишь одно преимущество — отсутствие необходимости отрабатывать две недели после написания заявления, пишет издание «Прайм».

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