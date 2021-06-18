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Акция «Свеча Памяти» пройдет на площади Победы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Акция «Свеча Памяти» пройдет на площади Победы

Ольга Маркова

Общество

В понедельник, 21 июня, в 23:00 на площади перед Музеем Победы начнется Всероссийская мемориальная акция «Свеча Памяти». Акция посвящена Дню памяти и скорби и 80-летию начала Великой Отечественной войны.

За час до старта акции с концертом выступит Образцово-показательный оркестр ансамбля Росгвардии. Прозвучат песни, посвященные павшим в боях Великой Отечественной.

Ровно в полночь 22 июня память погибших собравшиеся почтут минутой молчания. А затем от Вечного огня зажжется 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны. В это же время на фасаде музея «вспыхнет» масштабная видеоинсталляция, а «Волонтеры Победы» зажгут огненную картину войны.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.

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