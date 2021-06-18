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Песков объяснил отказ Путина подписать закон о борьбе сфейками
Фото: Администрация президента РФ

Песков объяснил отказ Путина подписать закон о борьбе сфейками

Полина Долганова

Политика

Президент России Владимир Путин не подписал закон об ужесточении правил цитирования в СМИ, так как у него возникли вопросы к тем блокам документа, где речь идет об освобождении от ответственности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что нынешний вариант закона будет дорабатываться осенью 2021 года.

Напомним, в пятницу, 18 июня, Путин отклонил принятый ранее Государственной думой закон, предусматривающий полную ответственность за цитирование информации из других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности.

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