Доктор Мясников рассказал об опасности распространенного советского лекарства

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Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасностях препарата «Амиодарон», который был популярен среди жителей Советского Союза.

— Это лекарство моей юности. Когда-то оно произвело переворот, — сообщил специалист.

Лекарство помогает нормализовать сердечный ритм при мерцательной аритмии, но при этом оно способно оказывать отрицательное воздействие на другие органы человека, добавил Мясников.

Так, по мнению телеведущего, йод, содержащийся в «Амиодароне», плохо сказывается на щитовидной железе. Кроме того, препарат вызывает необратимые фиброзные изменения в легких, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».