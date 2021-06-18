Доктор Мясников рассказал об опасности распространенного советского лекарства
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасностях препарата «Амиодарон», который был популярен среди жителей Советского Союза.
— Это лекарство моей юности. Когда-то оно произвело переворот, — сообщил специалист.
Лекарство помогает нормализовать сердечный ритм при мерцательной аритмии, но при этом оно способно оказывать отрицательное воздействие на другие органы человека, добавил Мясников.
Так, по мнению телеведущего, йод, содержащийся в «Амиодароне», плохо сказывается на щитовидной железе. Кроме того, препарат вызывает необратимые фиброзные изменения в легких, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».
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