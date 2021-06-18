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Сборная Швеции обыграла Словакию в матче на Евро-2020
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сборная Швеции обыграла Словакию в матче на Евро-2020

Анастасия Волоснова

Спорт

Сборная Швеции по футболу победила сборную Словакии со счетом 1:0 в матче на Евро-2020. Встреча состоялась в пятницу, 18 июня, в Санкт-Петербурге.

Гол в ворота Словакии забил с пенальти швед Эмиль Форсберг на 77-й минуте.

Шведы набрали четыре очка, что позволило им выйти на первое место в группе Е. Команда Словакии заработала три очка. В субботу, 19 июня, в группе Е встретятся на поле сборные Испании и Польши.

Напомним, на Евро-2020 российская сборная в первой игре 11 июня уступила Бельгии со счетом 0:3. Вторая встреча российских футболистов состоялась с финнами 16 июня. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу России. Отличился полузащитник российской команды Алексей Миранчук, забивший гол на 45-й минуте.

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