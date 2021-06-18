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Вода ушла с улиц в центре Ялты после подтоплений
Фото: pixabay.com / Владимир Чистяков

Вода ушла с улиц в центре Ялты после подтоплений

Анастасия Волоснова

Происшествия

Вода ушла с улиц в центре Ялты после подтоплений из-за сильных ливней. Об этом рассказали в пятницу, 18 июня, в Мининформе Крыма.

В настоящее время городские службы устраняют на улицах Ялты последствия подтоплений. В настоящее время специалисты очищают воду, убирают с улиц камни, грязь и упавшие деревья.

Кроме того, оказывается помощь местным жителям. В частности, в городе в усиленном режиме работают врачи и волонтеры, пишет ТАСС.

Напомним, в Ялте в результате подтоплений пострадали восемь человек. Среди них один человек был госпитализирован. Позже стало известно, что еще один человек погиб.

В пресс-службе МЧС Крыма уточняли, что из подтопленных домов эвакуировали 49 человек, среди них было девять детей. Всего в Ялте зафиксировали 87 случаев подтопления. Кроме того, были затоплены подвальные помещения 24 домов.

В четверг, 17 июня, в Крыму объявляли режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь в регионе выпало почти две месячные нормы осадков. На следующий день, 18 июня, режим ЧС ввели еще в двух районах Крыма.

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