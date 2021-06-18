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Суд в Москве арестовал бизнесмена Максима Пальчуна
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Суд в Москве арестовал бизнесмена Максима Пальчуна

Юлия Павлушова

Происшествия

Тверской районный суд Москвы поместил под стражу бизнесмена Максима Пальчуна, который проходит по делу о растрате. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила пресс-секретарь суда.

По словам представителя ведомства, Максим Пальчун пробудет в СИЗО два месяца. Мера пресечения действует до 16 августа нынешнего года.

Видео: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Мужчина проходит по делу о растрате вместе с заведующим кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константином Корищенко.

Напомним, Константина Корищенко суд также арестовал на два месяца. В пресс-службе РАНХиГС «ВМ» заявили, что задержание сотрудника академии не связано с его нынешней работой.

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