Суд в Москве арестовал бизнесмена Максима Пальчуна

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Тверской районный суд Москвы поместил под стражу бизнесмена Максима Пальчуна, который проходит по делу о растрате. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила пресс-секретарь суда.

По словам представителя ведомства, Максим Пальчун пробудет в СИЗО два месяца. Мера пресечения действует до 16 августа нынешнего года.

Видео: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Мужчина проходит по делу о растрате вместе с заведующим кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константином Корищенко.

Напомним, Константина Корищенко суд также арестовал на два месяца. В пресс-службе РАНХиГС «ВМ» заявили, что задержание сотрудника академии не связано с его нынешней работой.