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СМИ сообщили, что США приостановили пакет военной помощи Украине
Фото: president.gov.ua

СМИ сообщили, что США приостановили пакет военной помощи Украине

Анастасия Волоснова

Политика

США временно приостановили военную помощь Украине, стоимость которой составляет 100 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в издании Politico.

Белый дом планировал отправить военную помощь Киеву после учений российской армии у западных границ. Однако после сообщений Москвы о выведении войск от границы Вашингтон принял решение отозвать помощь для Украины.

Кроме того, соответствующее решение было принято из-за международного саммита в Женеве. При этом источник издания отметил, что Вашингтон может оперативно доставить в Украину необходимое оружие, если позиция США поменяется.

Саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошел в Женеве в среду, 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

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