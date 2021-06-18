В НАТО призвали Россию пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Государства — члены НАТО призывают Россию пересмотреть свое решение о полном выходе из Договора по открытому небу (ДОН), говорится в заявлении альянса, опубликованном в пятницу, 18 июня.

В НАТО выразили сожаление в связи с принятием российской стороной решения о выходе из ДОН — «важного юридически обязательного документа, который способствует транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе».

При этом авторы заявления обвинили Россию в отказе на протяжение многих лет соблюдать свои обязательства по данному договору, в качестве примера в НАТО приводят ограничения на полеты над Калининградской областью и вблизи российской границы с Грузией. Североатлантический альянс неоднократно призывал Москву вернуться к полному соблюдению ДОН, однако РФ «не проявила конструктивного участия», утверждается в заявлении.

Что касается решения США выйти из Договора по открытому небу, Вашингтон сослался в своем решении на нежелание России соблюдать положения документа, в связи с чем НАТО разделяет озабоченность Соединенных Штатов, отметили в альянсе, сообщает ТАСС.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

В свою очередь Госдума РФ единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу 19 мая 2021 года. Совфед одобрил закон о денонсации ДОН 2 июня 2021 года. После чего президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу 7 июня. 18 июня Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года и уведомила об этом государства, которые являются участниками договора.