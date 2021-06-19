Расписание поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений изменят в июне

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График движения поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях будет скорректирован с 2:30 19 июня до 14:30 20 июня и с 2:30 26 июня до 14:30 27 июня в связи с проведением масштабных путевых работ на участке от станции «Рижская» до станции «Стрешнево». Об этом информирует АО «Центральная ППК».

Как уточняет перевозчик, в указанные сроки будет производиться капитальный ремонт первого пути, поэтому между станциями «Стрешнево» и «Рижская» поезда будут следовать по одному пути поочередно в обоих направлениях с увеличенным интервалом.

На прилегающих участках интервал движения также будет увеличен. Часть электричек проследует по укороченным маршрутам, некоторые поезда выведут из расписания.

Для удобства пассажиров в указанный период будут курсировать компенсационные автобусы. Их маршруты и расписание опубликованы на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что расписание ряда пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги будет скорректировано 19 и 20 июня, в связи с этим будут запущены компенсационные автобусы.