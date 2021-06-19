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Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 июня

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 19 июня, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 27–29 градусов, в Подмосковье — от 24 до 29 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет достигать 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 40 процентов.

Содержание кислорода в воздухе — ниже нормы на 13-15 единиц, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за жары.

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