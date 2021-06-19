Появились подробности об экстренной посадке самолета в Кемеровской области

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Появились подробности жесткой посадки самолета Л-410 в Кузбассе.

Как сообщает представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, у совершившего аварийную посадку самолета отказал один из двигателей. При заходе на посадку воздушный транспорт натолкнулся на лесной массив.

— В 10:17 экипаж судна сообщил об отказе одного из двигателей и при заходе на посадку столкнулся с лесным массивом, — цитирует собеседника агентство РИА Новости.

Врач Центра медицины катастроф уточнил, что в результате случившегося погибли два инструктора-парашютиста и два пилота.

Ранее «ВМ» писала, что самолет Л-410 в субботу, 19 июня, совершил жесткую посадку в районе села Журавлева в Промышленновском районе. В результате происшествия семь человек погибли, 13 пострадали.

Уточняется, что на борту авиасудна находились 20 пассажиров.

На место случившегося вылетел спасательный вертолет. В настоящее время специалисты ведут поисково-спасательные работы.