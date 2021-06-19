Андрей Бочкарев: 45 объектов здравоохранения введут в столице к концу 2022 года

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В Москве планируется ввести 45 объектов здравоохранения к концу 2022 года. Об этом в субботу, 19 июня, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в столице необходимо нарастить высокие темпы строительства объектов здравоохранения, чтобы Москва была готова к любым вызовам в будущем.

— Развитие медицинской инфраструктуры города, особенно в период пандемии, остается одной из наших ключевых задач. К 2023 году планируем ввести не менее 45 объектов здравоохранения, — сказал заммэра.

Он добавил, что наивысшая активность ввода объектов в эксплуатацию придется на следующий, 2022 год.

Бочкарев подытожил, что большая часть планируемых к строительству в ближайшие пару лет учреждений (38 объектов) возводится на деньги городского бюджета.