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Путин пожелал успехов выпускникам российских школ и вузов
Фото: Администрация президента РФ

Путин пожелал успехов выпускникам российских школ и вузов

Юлия Павлушова

Общество

Президент России Владимир Путин пожелал успехов выпускникам школ и вузов, отметив, что для роста их потенциала будут созданы все условия. Это прозвучало в субботу, 19 июня, на съезде партии «Единая Россия».

— Хочу пожелать успехов выпускникам, которым предстоит определять свой путь в жизни, — отметил глава государства.

Владимир Путин добавил, что знания и энергия выпускников нужны России. По его словам, власти страны помогут молодому поколению реализовать свой потенциал, а также стать востребованными в своих регионах, пишет ТАСС.

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