Иммунолог предположил, что из-за COVID-19 в столице могут закрыть метро

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Столичные власти в борьбе с коронавирусной инфекцией могут перенять опыт Китая. То есть людям запретят выходить на улицу, а в перспективе могут даже временно закрыть метрополитен. Такого мнения придерживается аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Если учитывать тот факт, что в настоящее время наблюдается крайне сложная ситуация с нехваткой, то мне кажется, что мэр Москвы Сергей Собянин может вообще всех посадить по домам, как это было в Ухане в феврале прошлого года. В то время на улицу вообще никто не выходил. Еще и метро могут закрыть для граждан, — предположил аллерголог-иммунолог.

По его словам, срок ограничений может составить от одного до полутора месяцев. Как правило, его рассчитывают из максимального инкубационного периода инфекции, отмечает ИА «НСН». Он также напомнил, что в столице «гуляет» индийский штамм, представляющий угрозу не только для взрослых, но и для детей.

Тем временем, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний, иммунолог, инфекционист Георгий Викулов рассказал, какие болезни могут подстерегать представителей младшего поколения в детских лагерях.

Чаще всего, по его словам, там фиксируются кишечные инфекции и заболевания, связанные с купанием в пресноводных водоемах.

— А также там можно встретить пищевые токсикоинфекции. Особенно если ребенок употребляет молочные продукты, кондитерские изделия и выпечку, — объяснил Георгий Викулов.

Это связано с тем, что при высокой летней погоде продукты быстро портятся. Кроме того, эксперт добавил, что у ребят могут встречаться различные виды диареи, возбудителями которых становятся паразитарные инвазии. Они обычно водятся на фруктах, овощах и на листьях салата, отмечает Nation News.