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«Грохот не утихает»: очевидица рассказала о крупном пожаре в «Лужниках»
Фото: Вечерняя Москва

«Грохот не утихает»: очевидица рассказала о крупном пожаре в «Лужниках»

Юлия Павлушова

Юлия Евграфова

Происшествия
Лужнецкая набережная, дом № 22/4, строение 4Карта всех событий

Постройка, похожая на склад, загорелась в центре Москвы в субботу, 19 июня. Очевидица Елизавета Иунихина рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что перед пожаром услышала звук, похожий на салют.

В этот момент девушка ехала на велосипеде в Парке Горького. Она отметила, что после грохота из склада повалили клубы дыма.

— Сейчас вижу, что пожар усиливается. Уже валит черный дым, грохот не утихает. Подъехали уже пожарные машины, — отметила Елизавета Иунихина.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, возгорание зафиксировано по адресу Лужнецкая набережная, дом № 22/4, строение 4. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.

Видео: Вечерняя Москва
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