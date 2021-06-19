«Грохот не утихает»: очевидица рассказала о крупном пожаре в «Лужниках»

Фото: Вечерняя Москва

Лужнецкая набережная, дом № 22/4, строение 4 Карта всех событий

Постройка, похожая на склад, загорелась в центре Москвы в субботу, 19 июня. Очевидица Елизавета Иунихина рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что перед пожаром услышала звук, похожий на салют.

В этот момент девушка ехала на велосипеде в Парке Горького. Она отметила, что после грохота из склада повалили клубы дыма.

— Сейчас вижу, что пожар усиливается. Уже валит черный дым, грохот не утихает. Подъехали уже пожарные машины, — отметила Елизавета Иунихина.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, возгорание зафиксировано по адресу Лужнецкая набережная, дом № 22/4, строение 4. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.