В МЧС раскрыли подробности о пожаре на складе в «Лужниках»

Фото: Вечерняя Москва

Сведений о пострадавших при пожаре на Лужнецкой набережной не поступало. Об этом в субботу, 19 июня, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

По данным ведомства, возгорание произошло в одноэтажном здании на Лужнецкой набережной, 2/4, строение 4.

— Что горит и площадь пожара выясняется, подразделения на месте работают, — отметили в ведомстве.

Дальнейшая информация о происшествии уточняется.