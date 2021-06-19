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В МЧС раскрыли подробности о пожаре на складе в «Лужниках»
Фото: Вечерняя Москва

В МЧС раскрыли подробности о пожаре на складе в «Лужниках»

Юлия Павлушова

Происшествия

Сведений о пострадавших при пожаре на Лужнецкой набережной не поступало. Об этом в субботу, 19 июня, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

По данным ведомства, возгорание произошло в одноэтажном здании на Лужнецкой набережной, 2/4, строение 4.

— Что горит и площадь пожара выясняется, подразделения на месте работают, — отметили в ведомстве.

Дальнейшая информация о происшествии уточняется.

Видео: Вечерняя Москва
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