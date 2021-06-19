Иммунитет и обязательная вакцинация: эксперты оценили ситуацию с COVID-19

Образование коллективного иммунитета требует, чтобы вакцинацию прошли не менее 50 процентов населения. Такую информацию предоставил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний, иммунолог, инфекционист Георгий Викулов.

— Если стоит вопрос о развитии иммунной прослойки, или так называемого популяционного иммунитета,то нужно чтобы свыше половины населения получили. Еще лучше, если будет 60 и более процентов, — подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, что в этом году в журнале Nature вышел материал, в котором медицинские и научные специалисты обсуждали, возможно ли достичь коллективной защиты. В результате, они пришли к выводу, что это очень сложный процесс. Георгий Викулов также добавил, что ситуация с вакцинацией на разных континентах мира по-разному обстоит, отмечает Nation News.

В свою очередь, заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев объяснил, почему обязательная вакцинация является законной.

Фактически сделать прививку от коронавируса должны всем, кто, так или иначе, контактирует с людьми.

— Усилия и опасения столичных властей, связанные с ростом числа заболевших COVID-19, абсолютно понятны. И, естественно, что вакцинация является одним из наиболее действенных способов для снижения роста заболеваемости и спасения многих жизней, — подчеркнул юрист.

Он также напомнил, что ранее предпринимались попытки и запросы изучения мнения о том, как люди относятся к обязательной вакцинации. Как пояснил эксперт, стало понятно, что подобные предложения вызвали неоднозначную реакцию у общественности.

— Сейчас виден рост заболеваемости. Граждане расслабились и перестали соблюдать ограничения, поэтому идет ужесточение профилактических мер и разговоры об обязательной вакцинации. И все это вполне логично, — подчеркнул Иван Соловьев.

По его мнению, россияне бояться делать прививку, потому что видят очень много противоречивой информации о прививках, отмечает ФАН.