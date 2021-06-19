Маршруты автобусов изменили из-за пожара на Лужнецкой набережной

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Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4 Карта всех событий

Из-за пожара на Лужнецкой набережной временно изменили маршруты некоторых автобусов. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Речь идет маршрутах, которые следуют по номерам № 64, 216, 255, 809, С12, т79.

Москвичам в этой ситуации следует быть внимательнее и слушать объявления водителей, отметили в ведомстве.

Возгорание произошло в одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4. Ранг сложности пожара повысили до третьего. Для тушения огня привлекли два вертолета авиации и пожарный катер.